Самолет с телами убитых в ЦАР российских журналистов вылетел в Париж

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Самолет с телами троих убитых российских журналистов на борту покинул в пятницу вечером аэропорт столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом сообщил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

"К грузу приложены все необходимые сопроводительные документы, касающиеся как самого факта смерти журналистов, так и процедуры отправки тел", – сказал он, передает ТАСС.

Токмаков добавил, что тела убитых журналистов прибудут в Россию в ночь на воскресенье, 5 августа рейсом Париж–Москва.

Ранее водитель российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР), рассказал подробности произошедшего. По его словам, нападавшие говорили на языке, который не похож ни на французский, ни на местный языки. При этом россияне понимали, что им говорили напавшие.

По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу. Один из журналистов умер на месте, два других скончались позже от полученных ранений.

Согласно информации в СМИ, журналисты на 23 километра отклонились от намеченного маршрута.

К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР подключилась Организация Объединенных Наций. Ее эксперты провели осмотр места преступления и допросили свидетелей. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам , российские посольство предпринимает все меры для того, чтобы отправка погибших на Родину была осуществлена как можно скорее.