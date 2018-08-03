Стали известны подробности нападения на российских журналистов в ЦАР

03 августа 2018, 13:56
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Водитель российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР), рассказал подробности произошедшего, сообщает новостной портал Corbeau News.
По его словам, нападавшие говорили на языке, который не похож ни на французский, ни на местный языки. При этом россияне понимали, что им говорили напавшие.
Издание отмечает, что для местных жителей это нападение "представляется непохожим на преступления, которое совершают боевики". В частности, убийцы искали что-то помимо денег.
"Приоритетной целью для них (нападавших) был один из трех журналистов – большой и мускулистый". Убийца хотел обыскать его карманы. Журналист отказался и оказал сопротивление, после чего был убит на глазах своих коллег.
По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек в тюрбанах. Они сначала похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу.
Один из журналистов умер на месте, два других впоследствии скончались от полученных ранений. В ЦАР съемочная группа собирала материал для фильма о частных военных компаниях.
Ранее в МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в ЦАР было ограбление. Напавшие намеревались в том числе захватить автомобиль.
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