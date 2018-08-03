СМИ сообщили о разоблачении агента российских спецслужб в посольстве США в Москве

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

Работавшая в посольстве США в Москве россиянка в течение десяти лет была агентом российских спецслужб, пишет The Guardian.

Имя и должность предполагаемой шпионки издание не приводит, отмечая при этом, что она имела доступ к официальной почтовой системе Секретной службы США, к расписанию американских президентов и их супруг. Кроме того, собеседник The Guardian выразил уверенность, что сотрудница посольства могла бы рассказать о пророссийских хакерах, которые, как считают в Вашингтоне, совершили атаку на компьютерные сети Национального комитета демпартии.

По информации газеты, теперь Секретная служба, ранее не проводившая никаких внутренних расследований, пытается скрыть свое упущение, уволив заподозренную в шпионаже сотрудницу.

При этом в американском ведомстве не исключили, что иностранные сотрудники дипмиссии "могут подвергаться влиянию иностранной разведки", пишет издание.