Приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища

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На Чукотке задержали гражданина США, который нелегально прибыл в Россию с Аляски на лодке и попросил политического убежища. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия", – рассказал собеседник агентства. Уточняется, что, по словам иностранца, он рыбачил и охотился на побережье Аляски, а затем решил уплыть в Китай, но оказался в России.

По данным "Интерфакса", американца вскоре доставят в Анадырь, где его ждет дальнейшее разбирательство. Не исключается, что у мужчины – психическое расстройство.

В пограничном управлении ФСБ по восточному арктическому району от комментариев отказались.