Модель Zombie Boy из клипа Леди Гаги найден мертвым

Фото: AP/Felipe Dana

Канадец Рик Дженест ("Зомби бой"), прославившийся благодаря множеству татуировок и участию в клипе Леди Гаги, покончил с собой, сообщает радиостанция Radio Canada.

Дженеста обнаружили мертвым в Монреале. Ему было 32 года. По предварительной информации, мужчина испытывал психологические проблемы.

В 2011 году Рик Дженест снялся в клипе Леди Гаги на песню "Born This Way". Затем участвовал во множестве показов дизайнеров.

Леди Гага прокомментировала случившееся в Twitter, написал что "более чем опустошена" этим известием.