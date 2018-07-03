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Москва 24

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Происшествия

3 июля, 20:16

Пешеход спровоцировал ДТП с участием автобуса на севере столицы – Мосгортранс

происшествия ДТП

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Перебегавший дорогу в неположенном месте пешеход спровоцировал ДТП с автобусом на севере столицы, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 18:00 в районе дома 2А по улице Софьи Ковалевской в неположенном месте на проезжую часть перед движущимся автобусом № 284 выбежал пешеход. Водитель городского транспорта был вынужден применить экстренное торможение", – цитирует представителей перевозчика Агентство "Москва".

В пресс-службе отметили, что в результате ДТП упали несколько пассажиров, один обратился за помощью к врачам.

Инцидент зафиксировал видеорегистратор в автобусе. Материалы переданы в правоохранительные органы, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса № 284 резко затормозил во время движения по маршруту. Пострадали три пассажира.

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