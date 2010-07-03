Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве − СМИ

На западе столицы автомобиль сбил пенсионера, который бежал через дорогу за собакой. По данным СМИ, за рулем машины была чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева, передает телеканал Москва 24.

В Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что машины стояли на светофоре, когда один из внедорожников начал движение. 71-летний мужчина в это время перебегал проезжую часть вслед за собакой и в результате угодил под колеса.

После ДТП пострадавшего пенсионера увезли в больницу с сотрясением, ушибами и гематомами.

Согласно информации "Пятого канала", сбивший пожилого мужчину автомобиль принадлежит брату спортсменки.