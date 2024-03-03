В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе, местных жителей призвали не подходить к окнам. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал он.

Накануне вечером средства ПВО сбили украинский БПЛА в Шебекинском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, разрушений и пострадавших не выявили.

Кроме того, 2 марта противовоздушная оборона уничтожила дрон ВСУ над селом Новая Деревня Белгородского района. Пострадавших и разрушений также нет.