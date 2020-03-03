Три москвича похитили 20 тонн сливочного масла

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Около 20 тонн сливочного масла общей стоимостью 7,5 миллиона рублей было похищено в Москве, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Она рассказала о подробностях происшествия. Вооруженные мужчины приехали на место сделки производителя молочной продукции с клиентами и посадили представителей компании в машину. Оставив их в лесу, они изъяли все масло из фуры.
Впоследствии она была найдена на улице Подольских Курсантов. Все трое грабителей были задержаны.
"В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое заключены под стражу", – рассказала Волк.
Ранее на юге Москвы задержали мужчину, который попытался украсть мобильный телефон у девушки, однако получил отпор.
Также на севере столицы организовали разбойное нападение на продуктовый магазин. Двое мужчин ничего не взяли, однако спустя время были взяты под стражу.