Пожар на судне на юге Москвы потушен

Крупный пожар на пришвартованном судне на юге Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в Нагатинском затоне поступило в МЧС 12:56 мск. В 13:32 мск возгорание было локализовано. "В 13:57 возгорание ликвидировано", – сообщили пожарные.

Информация о пострадавших не поступала. На месте пожара работали 25 пожарных расчетов и многоцелевой пожарно-спасательный корабль МЧС "Полковник Чернышев".

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ЧП случилось на территории Московского судостроительного завода. Судно находилось в момент возгорания на демонтаже.