Катер загорелся на юго-востоке Москвы

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В доке на улице Речников на юге столицы произошло возгорание на пришвартованном деревянном однопалубном судне, сообщает телеканал Москва 24.

Сообщение о пожаре в Нагатинском затоне поступило в МЧС 12:56 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание пришвартованного катера", – рассказали в пресс-службе ведомства. На месте пожара работают 25 пожарных расчетов и многоцелевой пожарно-спасательный корабль МЧС "Полковник Чернышев". Данных о пострадавших нет.

Площадь пожара превысила 200 квадратных метров. В 13:32 мск возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что ЧП случилось на территории Московского судостроительного завода. По данным экстренных служб, судно находилось в момент возгорания в процессе демонтажа.