Суд арестовал задержанных в Кабо-Верде российских моряков

Задержанные в Кабо-Верде российские моряки на время расследования дела будут находиться в тюрьме в черте города Прая. Решение оставить их под стражей принял местный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

При этом в российской дипмиссии уточнили, что никаких официальных обвинений в ходе заседания суда задержанным морякам предъявлено не было.

В пятницу власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, находившихся на судне ESER под флагом Панамы. Корабль шел в Танжер (Марокко), но был вынужден сделать остановку в порту Прая после смерти одного из членов экипажа.

Во время проверки судна были обнаружены 260 тюков общим весом 9,57 тонны, в которых находился кокаин.