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11:53

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Калугой

происшествия ДТП дети

11:53

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Фото: МЧС России

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с автобусом в Калужской области, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о двоих погибших. Всего в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Автобус вез детскую танцевальную группу из города Ярцево Смоленской области в Калугу. Несколько человек все еще находятся внутри транспортного средства.

Авария произошла 3 февраля на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма. Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет.

В связи с аварией МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил на место ДТП криминалистов и следователей центрального аппарата ведомства.

происшествия ДТП дети

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