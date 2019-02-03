Опрокинувшийся под Калугой автобус вез детей на конкурс в филармонию

Фото: МЧС России

МВД Калужской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после смертельного ДТП с автобусом на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает ТАСС.

Утром 3 февраля автобус, следовавший из населенного пункта Ярцево в Калугу, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 48 человек, из которых 33 ребенка, направлявшиеся в филармонию для участия в конкурсе. По данным ГИБДД, в результате ДТП погибли два человека – мужчина и женщина.

По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением.