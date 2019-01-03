Прокуратура начала проверку после обрушения части здания в Новочеркасске

Прокуратура начала проверку после обрушения части здания в городе Новочеркасске Ростовской области, передает РИА Новости.

Обрушение части стены четырехэтажного административного здания на площади порядка 60 квадратных метров произошло вечером по адресу: Буденновская, 156. Некоторые помещения сдавались в аренду, другие не использовались. Пострадавших нет.

Как уточняет "Интерфакс", в здании, в частности, находятся офис банка и боулинг-клуб. Обрушение случилось там, где располагался банк. Людей в тот момент в нем не было. Утром 4 января здание обследуют на предмет устойчивости комплексом "Стрела-П".