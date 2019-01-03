В ДТП маршрутки и автомобиля на юге Москвы пострадали девять человек

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На юге Москвы маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщает РИА Новости.

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля Skoda произошло возле дома №14 на Ореховом бульваре. В результате аварии пострадали 9 человек, все они госпитализированы.

Накануне два автомобиля столкнулись на 43 километре автодороги А108 в Дмитровском районе Подмосковья. В результате аварии погибли четыре девушки.