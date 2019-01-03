Четыре девушки погибли при ДТП в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись на 43 километре автодороги А108 в Дмитровском районе Подмосковья.

В результате аварии погибли четыре девушки, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по области.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.