Маршрутка с людьми попала в аварию на юге Москвы

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем в столичном районе Орехово-Борисово Южное.

В результате ДТП четыре человека получили травмы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на пересечении Орехового бульвара и Каширского шоссе. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.