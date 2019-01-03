Двух детей спасли из пожара на юго-западе столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные спасли пять человек, включая двух детей, при ликвидации возгорания в квартире на юго-западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, возгорание произошло в квартире на десятом этаже по адресу Ленинский проспект, дом 152.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Также с расположенных выше этажей были выведены десять человек.

Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание ликвидировано.