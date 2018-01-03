СК начал проверку после смерти мужчины от пантеры в Подмосковье

3 января, 13:15
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следствие организовало проверку после смерти мужчины, которого загрызла пантера в Истринском районе Подмосковья.
2 января правоохранителям поступила информация о том, что в вольере, где содержат диких животных, нашли тело мужчины. На нем обнаружили укушенные раны.
По предварительным данным, мужчина хотел покормить животных и попытался попасть в вольер, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. В это время пантера набросилась на него и покусала.
Как передает телеканал Москва 24, после нападения пантера сбежала, но ее удалось поймать в тот же вечер. Хозяева не открывают дверей. Местные жители рассказали, что те начали заводить диких животных несколько лет назад. Когда это случилось, хозяева устраивали экскурсии для жителей и показывали, насколько все безопасно. Один из местных жителей утверждает, что рычание льва тем не менее слышно за пределами вольера.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: