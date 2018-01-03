СК начал проверку после смерти мужчины от пантеры в Подмосковье

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Следствие организовало проверку после смерти мужчины, которого загрызла пантера в Истринском районе Подмосковья.

2 января правоохранителям поступила информация о том, что в вольере, где содержат диких животных, нашли тело мужчины. На нем обнаружили укушенные раны.

По предварительным данным, мужчина хотел покормить животных и попытался попасть в вольер, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. В это время пантера набросилась на него и покусала.

Как передает телеканал Москва 24, после нападения пантера сбежала, но ее удалось поймать в тот же вечер. Хозяева не открывают дверей. Местные жители рассказали, что те начали заводить диких животных несколько лет назад. Когда это случилось, хозяева устраивали экскурсии для жителей и показывали, насколько все безопасно. Один из местных жителей утверждает, что рычание льва тем не менее слышно за пределами вольера.