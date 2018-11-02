Ущерб от повреждений картины Дали оценят эксперты

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Работу Сальвадора Дали из серии "Капричос", которую повредила посетительница международного центра искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге, планируют отправить на экспертизу. Оценкой ущерба займутся как местные специалисты, так и эксперты из Москвы и Германии, передает "Интерфакс".

Представители галереи рассчитывают, что после оценки повреждений станет понятно, можно ли реставрировать полотно, и во сколько это обойдется. В центре добавили, что поврежденная картина принадлежит основателю "Главного проспекта" Олегу Гусеву.

После случившегося городская полиция провела проверку. Выяснилось, что работа итальянского сюрреалиста пострадала по вине жительницы Челябинска, пришедшей в галерею вместе с подругой. Во время экскурсии женщина хотела сделать фото и случайно задела конструкцию с установленной картиной. При падении разбилась рамка, и был поврежден сам экспонат.