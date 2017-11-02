Власти США предъявили Саипову обвинения в терроризме

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США предъявили обвинения 29-летнему уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову. Об этом стало известно в ходе трансляции в Facebook.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врио прокурора южного округа Нью-Йорка Джуна Кима, Саипову предъявлены обвинения сразу по двум статьям – материальная поддержка "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), насилие над людьми и разрушение транспортных средств.

Во вторник, 31 октября, Сайфулло Саипов за рулем грузовика наехал на толпу. Инцидент произошел на Манхэттене в Нью-Йорке.

Сначала автомобиль выехал на велосипедную дорожку, сбивая на своем пути велосипедистов, после чего врезался в школьный автобус. В результате происшествия погибли 8 человек.

Как выяснилось позже, мужчина готовился к теракту в течение нескольких недель.