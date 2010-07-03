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Фото: телеграм-канал Hue

Движение на участке Ломоносовского проспекта перекрыто из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов грузовик повредил контактную сеть.

"Перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского. Объезжайте!" – сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на данном участке вместо троллейбусов № 4 и № 49 временно ходят автобусы.