Движение в районе Терминала В в Шереметьево восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе Терминала В аэропорта Шереметьево восстановлено, сообщает пресс-служба авиаузла.

Движение было ограничено из-за аварии. Сейчас последствия ДТП ликвидированы, и движение нормализовалось.

Водителей также предупредили о возможных пробках в Шереметьево из-за возвращений пассажиров из отпусков. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В районе Шереметьево возможен высокий автомобильный трафик из-за возвращений пассажиров из отпусков, в связи с чем пассажирам рекомендуют заблаговременно прибывать в аэропорт и заранее рассчитывать время в пути", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 9:00 на подъезде к Терминалу со стороны Сходни произошла авария. В связи с этим пассажирам рекомендовали добираться до Терминала B через южный терминальный комплекс, а далее пользоваться межтерминальным подземным переходом.