Прокуратура начала проверку после гибели девочки вблизи платформы Калинина в Подмосковье

18:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
После смертельного травмирования несовершеннолетней в Московской области сотрудники Московской межрегиональной прокуратуры начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Девочка получила травмы в результате происшествия, случившегося вблизи платформы Калинина в Подмосковье. По данным следствия, несовершеннолетняя совершила попытку проехать на велосипеде по железнодорожным путям и была травмирована проходящим поездом Узуново – Москва. От полученных травм девочка скончалась на месте.
"Проведение проверки поручено Юго-Западной транспортной прокуратуре. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования. Кроме того, транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации", – добавили в пресс-службе.
Ранее спрыгнувший на пути на станции метро "Автозаводская" и убежавший в тоннель в сторону центра мужчина был обнаружен мертвым. Из-за происшествия на южном участке Замоскворецкой линии метро были увеличены интервалы движения поездов.
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