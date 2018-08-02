Очевидцы сообщили о возгорании грузовика на МКАД

На пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД произошло возгорание КамАЗа. Об этом сообщают очевидцы, передает телеканал Москва 24.

Как сообщают свидетели инцидента, возгорание КамАЗа произошло на 85 километре МКАД – рядом со съездом на Алтуфьевское шоссе. По предварительным данным, ожоги получил водитель грузовика.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП. Машины столкнулись на 66-м километре кольцевой дороги.