ООН не подтверждает информацию о пытках журналистов из РФ перед убийством

Фото: ТАСС/Щербак Александр

Погибшие в ЦАР российские журналисты были похищены и допрошены, а позднее убиты. Такая информация появилась на страницах издания Palmares Centrafrique.

Ответственность за нападение несут участники запрещенной исламской группировки "Селека", считает издание. Именно они контролируют территорию, через которую пролегал последний маршрут журналистов.

Уточняется, что один россиянин был убит на месте, двоих расстреляли позднее. Издание отмечает, что инициатива российских журналистов ехать без сопровождения было "большой ошибкой".

Ранее сообщалось, что автомобиль россиян был обстрелян из засады, и журналисты погибли на месте.

О гибели троих журналистов 30 июля сообщил российский МИД. Ситуация с расследованием находится на личном контроле Сергея Лаврова. К выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.

Пока представители международной организации, участвующие в расследовании гибели российских журналистов в ЦАР, не располагают сведениями о их похищении и пытках перед убийством.

Об этом ТАСС сообщил по телефону представитель миссии ООН Владимир Монтейро.

"У нас нет информации о том, что произошло до того момента, как мы нашли их тела. Так что я не могу подтвердить эту информацию", – сказал Монтейро.

Официальная процедура опознания подтвердила личности погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сообщается, что тела журналистов доставят в Москву 3 августа.