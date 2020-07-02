Число погибших при сходе оползня в Мьянме выросло

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Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 113. Об этом сообщает ТАСС.

"Было обнаружено 113 тел", – объявили в министерстве информации страны со ссылкой на власти деревни, где произошла катастрофа.

Об инциденте стало известно в утром 2 июля. Спасательные службы Мьянмы предварительно установили, что камни обрушились со скалы высотой более 300 метров.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Под завалами могут оставаться люди.

Сошедший оползень, предположительно, был вызван сильными сезонными дождями в регионе.

В начале июня из-за мощного оползня в Норвегии часть домов коммуны Алта оказалась в море. Как стало известно впоследствии, поселок преимущественно посещали дачники и в результате происшествия никто не пострадал.

