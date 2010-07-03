Угроза взрыва на станции метро "Молодежная" оказалась ложной

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Полиция в ходе проверки сообщения о минировании станции метро "Молодежная" не обнаружила ничего подозрительного, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

"Опасных для жизни предметов обнаружено не было. Во время проверки эвакуация не проводилась, метро работало в штатном режиме ", – рассказали в экстренных службах.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

