Колумбийского певца обокрали в столичном отеле на 50 миллионов рублей

02 июля 2018, 05:48
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Московская полиция установила двух граждан Венесуэлы, которые украли у колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо из отеля Four Seasons драгоценности и часы на 50 млн рублей, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчины уже давно покинули территорию России и улетели в Португалию. 15 июля они вылетели из аэропорта Домодедово рейсом Москва – Лиссабон.
По информации правоохранительных органов, это граждане Боливарианской Республики Венесуэла 1988 и 1987 годов рождения.
Молодым людям заочно предъявлены обвинения в преступлении.
Среди украденного были браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумка фирмы Louis Vuitton.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: