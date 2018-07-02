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Происшествия

02 июля 2018, 05:48

Колумбийского певца обокрали в столичном отеле на 50 миллионов рублей

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московская полиция установила двух граждан Венесуэлы, которые украли у колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо из отеля Four Seasons драгоценности и часы на 50 млн рублей, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчины уже давно покинули территорию России и улетели в Португалию. 15 июля они вылетели из аэропорта Домодедово рейсом Москва – Лиссабон.

По информации правоохранительных органов, это граждане Боливарианской Республики Венесуэла 1988 и 1987 годов рождения.
Молодым людям заочно предъявлены обвинения в преступлении.

Среди украденного были браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумка фирмы Louis Vuitton.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

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