Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика в Лефортовском тоннеле

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Авария с участием автомобиля каршеринга и грузовика произошла в Лефортовском тоннеле, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в ГИБДД, на стоящий в тоннеле грузовой автомобиль дорожных служб наехал автомобиль каршеринга. В результате ДТП пострадал водитель каршеринга.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с участием трех машин в Одинцовском городском округе. Авария случилась на 60 километре Минского шоссе.