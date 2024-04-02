Генконсульство не получало сведений о пострадавших в пожаре в Стамбуле россиянах

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Российское генконсульство в Стамбуле не получало данных о пострадавших гражданах РФ в пожаре в центре города. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

Там указали, что российская дипмиссия находится в контакте с экстренными службами.

ЧП произошло во вторник, 2 апреля, в 16-этажном стамбульском деловом центре "Гайреттепе". Изначально было известно о 12 погибших, позже число жертв составило 25 человек, а спустя время оно достигло 29.

Большинство погибших были рабочими, которые проводили строительные мероприятия в подвальном помещении. Там находится ночной клуб, где вспыхнул пожар, сообщали в управлении губернатора Стамбула.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, объявил о начале расследования инцидента. Турецкие правоохранители уже задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к произошедшему.