02 апреля, 19:21Происшествия
Генконсульство не получало сведений о пострадавших в пожаре в Стамбуле россиянах
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Российское генконсульство в Стамбуле не получало данных о пострадавших гражданах РФ в пожаре в центре города. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.
Там указали, что российская дипмиссия находится в контакте с экстренными службами.
ЧП произошло во вторник, 2 апреля, в 16-этажном стамбульском деловом центре "Гайреттепе". Изначально было известно о 12 погибших, позже число жертв составило 25 человек, а спустя время оно достигло 29.
Большинство погибших были рабочими, которые проводили строительные мероприятия в подвальном помещении. Там находится ночной клуб, где вспыхнул пожар, сообщали в управлении губернатора Стамбула.
Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, объявил о начале расследования инцидента. Турецкие правоохранители уже задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к произошедшему.