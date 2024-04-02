Шесть человек пострадали после атаки БПЛА в Татарстане

Видео: телеграм-канал Shot

Шесть человек пострадали после атаки беспилотника в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В министерстве здравоохранения Татарстана добавили, что жизнью и здоровью раненых ничего не угрожает.

"Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой", – говорится в сообщении.

В едином дежурной диспетчерской службе ранее уточнили, что у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести. Их доставили в ЦРБ.

Информация об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан появилась утром 2 апреля. Глава региона подчеркивал, что украинские военные атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Однако серьезных повреждений они не нанесли, также не был нарушен технологический процесс на объектах.

В особой экономической зоне "Алабуга" добавили, что дроны атаковали и здание общежития, в результате чего пострадали люди.

