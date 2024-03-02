Власти эвакуируют город в Исландии из-за угрозы извержения вулкана – СМИ

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Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана. Об этом рассказала национальная телекомпания RUV.

Уточнялось, что в километре к восток от горы Сюлингарфелл появился поток магмы. По данным ученых, сейсмическая активность в регионе указывает на возможность извержения вулкана. Однако эвакуация в Гриндавике проходит успешно, подчеркнули в источнике.

О начале извержения вулкана на полуострове Рейкьянес недалеко от Гриндавика стало известно 14 января. Из города были эвакуированы все жители.

Затем лава дошла до построек, из-за чего некоторые дома загорелись. По словам директора департамента гражданской защиты Исландии Видира Рейниссона, граждане стоят перед началом цепочки событий "с которыми будет сложно справиться".

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