В НАК заявили, что жители прилегающих к району КТО домов в Ингушетии эвакуированы

Фото: телеграм-канал Readovka

Жители домов в городе Карабулаке, прилегающих к району контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии, эвакуированы. Об этом сообщили пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), пишет РИА Новости.

В НАК заявили, что обстановка контролируется штабом. По информации комитета, боевики планировали устроить несколько резонансных актов террора. При попытке задержать их они открыли огонь по силам спецназа ФСБ РФ. Сейчас бандиты заблокированы в одном из жилых домов, напомнили там.

"В настоящее время идет бой", – уточнили в штабе.



Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале призвал жителей региона сохранять спокойствие. Также того он заявил, что ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов.

Режим КТО ввели с 19:30 на на четырех улицах города – Рабочей, Осканова, Набережная и Джабагиева. Решение о проведении КТО было принято начальником УФСБ России по Ингушетии.