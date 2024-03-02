Российские ПВО сбили второй беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сработала в Шебекинском городском округе Белгородской области, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – уточнил он.

Губернатор рассказал, что БПЛА самолетного типа был сбит в районе поселка Батрацкая Дача. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В этот же день другой аналогичный беспилотник был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. По данным Минобороны РФ, БПЛА принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Таким образом, сбитый дрон стал уже вторым сбитым в регионе. До этого, по словам Гладкова, с другого беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района было сброшено взрывное устройство. Кроме того, 2 марта ВСУ обстреляли села Богун-Городок и Новая Таволжанка.