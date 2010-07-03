Очевидцы рассказали о пожаре в доме на улице Перерва

Очевидцы рассказали о пожаре в квартире в доме на улице Перерва

Площадь пожара в квартире на улице Перерва составила 30 квадратных метров. Пламя вспыхнуло на восьмом этаже, а потом перекинулось в комнату и на балкон девятого этажа.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 09:06 по московскому времени. В 09:38 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет. Судя по видео, квартира довольно сильно выгорела.

Один из жителей соседнего дома увидел дым и помог выбраться семье с восьмого этажа и спуститься людям с девятого.

"Я живу напротив, у меня окна выходят на этот дом. Я подошел на кухню к окну, увидел, что начался дым – сначала белый, потом он начал темнеть. Я сразу сообразил, что это пожар в квартире. Собрался, побежал эвакуировать людей. Помог спуститься вниз женщине с 8 этажа – непосредственно хозяйке квартиры, где горело, а потом пожилой паре с 9 этажа", – рассказал телеканалу Москва 24 очевидец Дмитрий Кожевников.

В настоящий момент люди, которых эвакуировали, уже вернулись в свои дома. Специалисты выясняют причины произошедшего.