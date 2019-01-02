Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы потушен

Пожар в металлическом ангаре на юго-востоке столицы ликвидирован, передает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании по адресу шоссе Фрезер, дом 12 поступила в 14:42. Его площадь достигла 800 квадратных метров.

В 15:34 пожар локализовали, а в 15:46 ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.