На юго-востоке Москвы загорелся ангар

На юго-востоке столицы загорелся металлический ангар. Площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС по Москве.

Пожар произошел по адресу: шоссе Фрезер, 12. На данный момент огонь локализован. Сведений о пострадавших не поступало.