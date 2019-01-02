В центре Москвы кран врезался в опору моста

На Хамовническом валу в районе дома №32 кран врезался в опору моста. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал, сообщает телеканал Москва 24.

Также автокран задел стрелой надземный пешеходный переход и зацепил электрические провода. Конструкция моста не разрушена.

В конце июля самосвал врезался в опору моста на 49 километре МКАД. В результате ДТП водитель грузовика оказался зажатым в салоне.