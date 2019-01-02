При пожаре в Истре погибли два человека

В подмосковной Истре произошел пожар в частном доме. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в садовом товариществе "Ягодка". В результате происшествия погибли два человека, пострадали четверо. Среди пострадавших есть дети.

В ночь на 2 января при пожаре в частном доме в Брянской области погибли трое детей. Площадь пожара составила 5 на 9 метров.