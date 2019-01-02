При пожаре в Брянской области погибли трое детей

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Вечером 1 января в поселке Бережок Карачевского района Брянской области произошел пожар в частном доме. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в 22:56, в 00:03 его локализовали, в 00:39 ликвидировали. Площадь пожара составила 5 на 9 метров. В результате происшествия погибли трое детей.

На месте работали пожарные расчеты с тремя автоцистернами. Причина возгорания неизвестна, ее установят эксперты.

Утром 1 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в столичном районе Черемушки. Спасатели вытащили из огня семь человек.