Крупное ДТП с участием автобуса произошло в Коптеве

Крупная авария произошла в Коптеве

Семь автомобилей, в том числе автобус, столкнулись на Большой Академической улице в районе Коптево в Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

В результате аварии никто не пострадал. В качестве предварительной причины ДТП сотрудники ГИБДД назвали несоблюдение дистанции участниками движения.

Водителей призвали не забывать соблюдать дистанцию, а также выбирать скоростной режим, подходящий под конкретные погодные условия.

Ранее три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в районе Нижегородской эстакады. В результате для проезда были временно заблокированы две из трех полос движения.