Пожар произошел в квартире в Северном Бутове

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В многоэтажном доме в Северном Бутове загорелась квартира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Возгорание произошло на 15-м этаже 17-этажки на улице Старокачаловская, дом 3, корпус 3. На кухне обнаружены двое пострадавших. Их состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, пожарные эвакуировали десять человек с этажей, расположенных выше и ниже горящей квартиры. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее произошел пожар в металлическом ангаре на северо-западе Москвы. Там произошло частичное обрушение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.