1 декабря, 22:12
Обнародовано прощальное письмо хорватского генерала Пральяка. Бывший руководитель Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине генерал Слободан Пральяк, который совершил самоубийство в зале суда, планировал поступок заранее.
Как сообщает РИА Новости, в своем письме, которое которое он оставил два года назад своим родным, генерал завещал, чтобы его прах развеяли по Мирогою − кладбищу выдающихся деятелей в Загребе.
Экс-генерал Слободан Пральяк скончался в гаагской больнице, выпив яд при вынесении приговора Международного трибунала по бывшей Югославии.
Пральяка осудили за военные преступления и приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году. Генерал − один из шести бывших хорватских политических и военных лидеров, которые предстали перед Международным трибуналом.
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