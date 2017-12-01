Обнародовано прощальное письмо хорватского генерала Пральяка‍. Бывший руководитель Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине генерал Слободан Пральяк, который совершил самоубийство в зале суда, планировал поступок заранее.

Как сообщает РИА Новости, в своем письме, которое которое он оставил два года назад своим родным, генерал завещал, чтобы его прах развеяли по Мирогою − кладбищу выдающихся деятелей в Загребе.

Экс-генерал Слободан Пральяк скончался в гаагской больнице, выпив яд при вынесении приговора Международного трибунала по бывшей Югославии.

Пральяка осудили за военные преступления и приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году. Генерал − один из шести бывших хорватских политических и военных лидеров, которые предстали перед Международным трибуналом.