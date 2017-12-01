Летевший в Москву Boeing 737 совершил экстренную посадку в Стамбуле

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании Turkish airlines, летевший в Москву из Антальи, совершил экстренную посадку в Стамбуле. По предварительным данным, пилоты приняли такое решение из-за неисправности в системе управления.

Boeing 737-800 вылетел из Антальи в четверг, 30 ноября, около 22:00. Вскоре после взлета обнаружилась неисправность. Диспетчерская служба Стамбула дала разрешение на посадку судна в аэропорту, сообщают "Аргументы недели".

В 23:58 самолет совершил успешную посадку, после чего его осмотрели специалисты.