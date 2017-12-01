Подростки в столичной школе бросили восьмикласснице в голову бутылку

1 декабря, 11:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Двое детей бросили в восьмиклассницу бутылку. Она попала девочке в голову, школьница госпитализирована. Инцидент произошел в школе на улице Паустовского.
"Полиция провела первичную проверку и выяснила, что на лестничном пролете школы двое учеников восьмого класса кинули в пострадавшую бутылку, чем причинили телесные повреждения,"– цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва". Проверка продолжается.
Информацию о поступлении 14-летней пациентки подтвердили в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Пострадавшая сообщила, что в школе неизвестный бросил ей в голову бутылку.
У девочки диагностировали ушиб теменной области головы. Врачи подозревают, что она могла получить сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: