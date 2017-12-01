Подростки в столичной школе бросили восьмикласснице в голову бутылку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Двое детей бросили в восьмиклассницу бутылку. Она попала девочке в голову, школьница госпитализирована. Инцидент произошел в школе на улице Паустовского.

"Полиция провела первичную проверку и выяснила, что на лестничном пролете школы двое учеников восьмого класса кинули в пострадавшую бутылку, чем причинили телесные повреждения,"– цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва". Проверка продолжается.

Информацию о поступлении 14-летней пациентки подтвердили в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Пострадавшая сообщила, что в школе неизвестный бросил ей в голову бутылку.

У девочки диагностировали ушиб теменной области головы. Врачи подозревают, что она могла получить сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.