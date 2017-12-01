У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение в 6,2 балла

Фото: ТАСС/Alejandro Ayala/Zuma

У восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,2 балла.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг землетрясения находился в 59 километрах северо-западнее города Финшхафен в провинции Моробе. При этом эпицентр подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

По информации центра, данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Предупреждений об угрозе возникновения цунами не также объявлялось.