На севере Москвы столкнулись два легковых авто

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

На севере Москвы столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, пострадал один человек.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, из-за столкновения одно авто загорелось.

"Две легковушки столкнулись по адресу: улица Михайловская, дом 16. Один из автомобилей загорелся. По предварительным данным, пострадал один человек", – цитирует агентство слова собеседника.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.