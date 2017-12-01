На севере Москвы столкнулись два легковых авто

Фото: ТАСС/Алексей Белкин
На севере Москвы столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, пострадал один человек.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, из-за столкновения одно авто загорелось.
"Две легковушки столкнулись по адресу: улица Михайловская, дом 16. Один из автомобилей загорелся. По предварительным данным, пострадал один человек", – цитирует агентство слова собеседника.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.