"Мосгортранс" проводит служебное расследование по факту гибели водителя автобуса

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Руководство ГУП "Мосгортранс" проводит служебное расследование по факту ДТП в Анадырском проезде, где погиб водитель автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе "Мосгортранса".

"Сегодня около 20:30 в Анадырском проезде, в районе дома 14б, произошел инцидент с участием автобуса маршрута № 185. По предварительной информации, водитель автобуса нарушил технику безопасности во время стоянки на конечной станции, в результате чего автобус самопроизвольно начал движение и совершил наезд на вышедшего из него водителя", – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что водитель автобуса скончался на месте, по данному инциденту руководство "Мосгортранса" проводит служебное расследование.

В пресс-службе сообщили, что погибший водитель имел 35-летний стаж работы, а в парке "Мосгортранса" работал с 2023 года. Перед сменой он прошел медосмотр, его режим труда и отдыха был выполнен.

Автобус, на котором водитель вышел на линию, был выпущен на маршрут в исправном состоянии с предварительно проведенным контролем технического состояния. Техобслуживание автобуса модели ЛиАЗ-4292 выпуска 2017 года также проводилось своевременно, подчеркнули в пресс-службе.

Об инциденте стало известно вечером 31 октября. По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что водитель забыл включить ручной тормоз во время стоянки.